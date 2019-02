Xavier Espot dimiteix com a ministre

El candidat de DA a cap de Govern argumenta que deixa el càrrec perquè ser cap de llista "requereix dedicació exclusiva"

Actualitzada 27/02/2019 a les 13:22

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Esport, ha presentat la dimissió aquest matí com a membre del Govern perquè considera que ser cap de llista de DA a les eleccions del 7 d'abril "requereix dedicació exclusiva", segons ha anunciat fa uns moments en una compareixença davant la premsa. Espot ha explicat que la renúncia no serà efectiva fins divendres perquè té compromisos pendents i que les responsabilitats de les tres carteres ministerials que tenia les assumirà el cap de Govern, Toni Martí, amb les secretàries d'Estat de cada departament.

Espot ha manifestat que la dimissió és una decisió estrictament personal i que la voluntat no és que això creï un precedent ni que hagi de servir d'exemple per a altres candidats. El cap de llista demòcrata ha assenyalat que la resta de ministres que també són candidats a les eleccions, Sílvia Calvó, Jordi Torres i Carles Álvarez, que es presenten a les territorials d'Escaldes, Encamp i Sant Julià, no dimitiran perquè aleshores l'executiu en funcions no podria treballar i ha destacat que la situació tampoc no és la mateixa que la seva com a cap de llista de la nacional.

