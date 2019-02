El CSJ demanarà que el nou codi de procediment civil entri en vigor quan s'hagi efectuat el trasllat a la nova seu de justícia

Vincent Anière renova com a magistrat al TSJ El magistrat, Vincent Anière, fent jurament del seu càrrec al TSJ

Actualitzada 27/02/2019 a les 14:10

Redacció Andorra la Vella

Vincent Anière ha renovat el càrrec com a magistrat al Tribunal Superior de Justícia. L'acte del jurament, encapçalat pel president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, s'ha celebrat aquest dimecres a la sala de justícia de Casa de la Vall, on han assistit diversos representants del Tribunal.

Casadevall ha destacat la feina realitzada per Anière i ha explicat que el CSJ demanarà que el nou codi de procediment civil, que està previst per l'1 de setembre, entri en vigor més tard, fins que s'hagi fet efectiu el trasllat a la nova seu de justícia.