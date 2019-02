Pal-Arinsal amplia l'horari els dissabtes fins a les sis de la tarda

Les estacions massanenques de Vallnord prorroguen l'obertura fins a final de temporada

Actualitzada 27/02/2019 a les 13:40

Redacció Andorra la Vella

Les estacions de Pal-Arinsal estaran obertes a partir d'aquesta setmana tots els dissabtes fins a les sis de la tarda perquè els esquiadors puguin "aprofitar una hora més de les pistes, instal·lacions i activitats", segons ha informat el domini massanenc de Vallnord en un comunicat. La mesura es prorrogarà fins a final de temporada i no hi ha cap canvi en el preu del forfet.

L'ampliació horària arriba amb totes les instal·lacions obertes al cent per cent, han destacat des del domini, i en un cap de setmana amb la festa de carnaval que inclou una rua a la plaça de la Caubella de Pal aquest dissabte a les 10.30 hores i una altra a Arinsal que es farà diumenge a la mateixa hora a la pista de debutants. Els participants a les rues seran premiats amb un forfet de dia per gaudir fins al tancament de la temporada el 21 d'abril.