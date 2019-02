Actualitzada 27/02/2019 a les 07:08

MoraBanc va anunciar ahir que ha decidit renovar la col·laboració amb Andorra Turisme per ser patrocinador principal de l’espectacle que Cirque du Soleil oferirà al Principat durant proper mes de juliol amb el títol Rebel. Per setè any consecutiu, el banc dona suport a aquest esdeveniment que s’ha convertit en un referent de l’estiu a Andorra.