Jordi Gallardo ha vetat el Diari d'Andorra

Jordi Gallardo, segons van trametre des de comunicació de Liberals d’Andorra, es nega a fer declaracions al Diari d’Andor­ra. L’opció que oferien els liberals era que les declaracions fossin del número dos, Ferran Costa. Per respecte a la resta de llistes, en què sempre és el número 1 i per tant aspirant a cap de Govern qui fa les declaracions, s’ha rebutjat aquesta possibilitat. El Diari d’Andorra es mantindrà obert a recollir les declaracions que faci el candidat Jordi Gallardo si decideix aixecar el vet. En cas contrari el mitjà, per respecte als electors liberals, continuarà informant de les activitats