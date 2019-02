Els bombers no descarten anar a la Batllia per la mútua

L’ABA i A-118 presenten a Govern un recurs per modificar el reglament de funcionament de l’ens

Els dos sindicats de bombers, l’ABA i A-118, no descarten portar a la Batllia la situació del greuge entre funcionaris per les disfuncions que, segons els presidents dels dos sindicats, s’estan produint a la mútua. Joan Torra, president de l’ABA, i Miquel Àngel Adran, president d’A-118, van presentar ahir a Tràmits del Govern un recurs administratiu per promoure la modificació urgent del reglament de funcionament de la mútua que permeti “cotitzar tots els conceptes retributius de la nòmina”, tal com assenyala el president d’A-118.

Adran manifesta que una de les disfuncions trobades al sistema fan que la mútua “es quedi la