El decret d'ordenament del nivell de batxillerat general queda aprovat

El Govern ha aprovat el cessament d'Enric Tarrado com a ambaixador del Principat d'Andorra a la Confederació Helvètica, entre d'altres organitzacions

Actualitzada 27/02/2019 a les 20:43

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat el decret d’ordenament del nivell de batxillerat general del sistema educatiu andorrà a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'avui, que estableix el pla d’estudi i els paràmetres per que els alumnes elaborin el seu propi itinerari de formació, defineix el model d’avaluació continuada, actualitza la prova oficial de batxillerat per ajustar-la a l’enfocament per competències i determina les condicions per a l’obtenció del títol de batxiller. A més, el decret regula les condicions d’accés dels candidats lliures als exàmens de la prova oficial de batxillerat.

El Govern ha aprovat el cessament d'Enric Tarrado com a ambaixador del Principat d'Andorra, tenint en compte la seva participació en les eleccions generals, i s'ha aprovat nomenar a Joan Forner, en qualitat d'encarregat de Negocis, a la Confederació Helvètica, al Principat de Mònaco, a la República de San Marino, al Principat de Liechtenstein i a l'Oficina de les Nacions Unides i a les altres organitzacions internacionals a Ginebra a partir d'avui i fins al nomenament d’un nou ambaixador.

En cultura, el Consell de Ministres ha aprovat la modificació dels preus públics i les gratuïtats de les entrades i dels serveis que ofereixen els museus, monuments i sales d’exposicions. L’espai Columba i el videomapatge de Santa Coloma tindrà un preu de 7 euros per entrada individual i 3,5 euros per grups.