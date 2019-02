El consell d'administració de la CASS renova Carme Moles com a defensora de l'afiliat

El consell d’administració de la CASS va acordar ahir la renovació de Carme Moles com a defensora de l’afiliat. El concurs obert per cobrir aquesta plaça es va tancar amb la validació de l’única proposta realitzada per Moles, l’actual titular del càrrec. Des del consell d’administració es van valorar molt positivament les tasques realitzades fins al moment de qui serà de nou la defensora de l’afiliat i va aprovar un nou mandat per a un any.

La figura del defensor de l’afiliat és un òrgan consultiu del consell d’administració que s’encarrega de l’anàlisi de les reclamacions de les persones assegurades. Recentment