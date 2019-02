Caldea celebra 25 anys amb prop de nou milions de visitants

L'espai termolúdic ha obtingut uns ingressos de quasi 300 milions d'euros

Actualitzada 27/02/2019 a les 13:52

Redacció Andorra la Vella

Caldea celebra un quart de segle amb xifres de rècord. Des de la inauguració l'espai termolúdic ha rebut 8.843.826 de visitants i ha ingressat prop de 300 milions d'euros. Les dades han anat incrementant notablement amb el pas del temps, ja que al 1994, any d'obertura, el centre van registrar 130.000 visites i actualment les xifres superen les 400.000 persones.

La celebració dels 25 anys començarà el 26 de març amb un dinar que reunirà totes les autoritats vinculades al projecte i una festa exclusiva on es reproduiran imatges històries de l'edifici i es farà entrega d'un llibre commemoratiu fet expressament per a l'efemèride. Tanmateix, l'edifici lluirà una decoració especial i se sortejaran estades d'hotel al país i entrades de franc, entre d'altres. El projecte més destacat serà la inauguració de la piscina panoràmica, prevista per a finals d'estiu, que sobrevolarà el riu Valira i estarà equipada amb jocs d'aigua, llums, i un fons transparent.

Pel que fa al futur, la voluntat de Caldea és seguir enriquint l'experiència dels visitants i, en aquesta línia, seguiran treballant per mantenir viu l'esperit d'innovació pel que van apostar els seus impulsors el 1994 i que han preservat fins avui en dia totes les persones que han passat i que han col·laborat.