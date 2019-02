Raül Ferré ha renunciat aquest matí al càrrer per presentar-se a les eleccions per la territorial massanenca

Olga Molné serà la cònsol menor de la Massana Olga Molné durant la sessió de comú d'avui per validar candidatures Fernando Galindo

Actualitzada 26/02/2019 a les 13:35

Redacció Andorra la Vella

Olga Molné serà escollida cònsol menor de la Massana en substitució de Raül Ferré que ha renunciat al càrrec aquest matí per poder presentar-se a les eleccions generals com a número dos de la llista territorial de Ciutadans Compromesos. Molné és advocada de professió i fins ara era consellera major del comú i responsable de la comissió d'Urbanisme i límits parroquials i l'elecció com a cònsol menor perquè és la primera vegada que una dona ocupa un dels dos seients de màxima mandatària comunal.

La formalització de la nova cònsol menor es pot fer en un termini de 15 dies, així com l'entrada del conseller comunal de Ciutadans Compromesos que serà Josep Agell.