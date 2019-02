Un dels integrants de la llista no figura al cens i un altre té la nacionalitat provisional i cap dels dos no es poden presentar a les eleccions

Nomen té problemes per formalitzar la candidatura a cap de Govern Nomen aquest matí en arribar a validar la candidatura a Govern Fernando Galindo

Actualitzada 26/02/2019 a les 13:16

Redacció Andorra la Vella

Eusebi Nomen té problemes per formalitzar la presentació de la llista nacional d'Andorra Sobirana a les eleccions perquè dos dels integrants de la candidatura no compleixen els requisits per ser candidats als comicis. Nomen està reunit a l'edifici administratiu de Govern des de fa estona perquè en la validació de la llista s'ha detectat que un dels candidats no figura al cens electoral i un altre té la nacionalitat provisional i, per tant, cap dels dos no pot formar part de la candidatura. Andorra Sobirana disposa d'un termini afegit per solucionar els problemes i trobar altres dos candidats.