Podem va acabar renunciant ahir al vespre a presentar-se a les eleccions. Malgrat les reunions d’última hora i les corredisses per aconseguir les firmes necessàries, el partit presidit per Joan Seguí va confirmar que no optarà a tenir representació a l’arc parlamentari. En un comunicat, la força lila va anunciar que demanaran el vot pel PS atès que la formació liderada per Pere López “és la més propera” a la seva ideologia. En el mateix escrit, Podem va afirmar que davant de la possibilitat que el vot entre l’esquerra quedi “fragmentat”, “pot ser més eficient no presentar candidatura”. A l’escrit,