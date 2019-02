La CEA recorda les reclamacions als partits que es presenten a les eleccions

La CEA va enviar ahir un comunicat per recordar les propostes que ha fet als diferents partits polítics que concorren a les eleccions del 7 d’abril. Entre les línies d’actuació, aposta per l’organització d’uns Jocs Olímpics d’hivern amb Catalunya. En matèria d’infraestructures, reclama un pla nacional d’infraestructures i revisar normatives sobre l’habitatge que incideixen en contractes existents que “creen inseguretat jurídica”. D’altra banda, la patronal també reclama disposar d’incentius per afavorir la sostenibilitat.

La CEA també demana d’incentivar plans d’urbanisme “amb orientació comercial i industrial” per zones o parròquies i donar incentius a l’obertura de nous negocis amb marques innovadores i