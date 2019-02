La capital escollirà el càrrec de Marc Pons la setmana que ve

Alain Cabanes prendrà jurament properament com a nou conseller del Comú

La capital designarà durant els propers dies el nou cònsol menor Marc Pons ha renunciat al càrrec per poder presentar-se com a candidat a les eleccions generals Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara

26/02/2019

Andorra la Vella

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha compromès a designar a principis de la setmana que ve el nou cònsol menor, en comptes de fer-ho durant els 15 dies naturals que marca la llei. Marc Pons, el que fins ara ocupava el càrrec a la capital, ha renunciat a la posició per tal de poder presentar-se com a candidat a les eleccions generals. Alain Cabanes prendrà jurament properament com a nou conseller del comú, el següent en la llista demòcrata.