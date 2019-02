Jordi Gallardo i Pere López presenten les candidatures a cap de Govern

Jordi Cerqueda i Esteve Dolsa pels Liberals i David Rios i Ferran Goya pel PS han formalitzat el procés a Govern

Actualitzada 26/02/2019 a les 13:02

Redacció Andorra la Vella

Jordi Cerqueda i Esteve Dolsa han estat els presentadors de la candidatura nacional de Liberals que encapçala Jordi Gallardo que ha acudit aquest matí a l'acte de formalització de la llista a Govern. Gallardo anava acompanyat del número dos de la nacional, Ferran Costa, i d'altres aspirants a consellers generals per la formació blava.

En el cas del PS el procés de presentació de la llista ha estat formalitzat per David Rios, candidat a la territorial d'Encamp, i per Ferran Goya que han estat acompanyats pel candidat del partit a cap de Govern, Pere López, per la número 2 de la llista, Susanna Vela i pel número 4, Jordi Font en l'acte a l'edifici administratiu.