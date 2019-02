Actualitzada 26/02/2019 a les 07:04

El Govern ha publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per cobrir dues places d’inspector, adscrites al departament de Tributs del ministeri de Finances, per ocupar el lloc de treball d’inspector de Tributs. El límit per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de març.