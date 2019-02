Un jove de 18 anys va ser detingut divendres per apuntar els exgerents del seu pare amb un dispositiu sense bateria i un esprai lacrimogen descarregat

Un jove resident de 18 anys va ser detingut divendres passat per amenaçar presumptament els antics gerents del seu pare amb un aparell de descàrrega elèctrica que no tenia prou bateria i un gas lacrimogen que no tenia càrrega. Els fets van tenir lloc en una empresa de la capital a dos quarts de deu del matí, quan el noi, que està acusat d’un possible delicte d’amenaces i port il·legal d’armes, havia acompanyat el seu progenitor, que reclamava no haver cobrat el total de la indemnització després de ser acomiadat. La mateixa empresa va avisar la policia, que hi va