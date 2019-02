Albert Pintat i Joan Gabriel presenten la llista de terceravia

L'excap de Govern i l'exsíndic massanenc han estat els encarregats de formalitzar la candidatura de Josep Pintat a cap de Govern

L'excap de Govern Albert Pintat i l'exsíndic massanenc Joan Gabriel han estat els presentadors de la candidatura de Josep Pintat com a cap de tercera via per a les eleccions del 7 d'abril. Els dos polítics han portat la documentació a Govern per formalitzar la llista de la formació que serà present a les territorials d'Andorra la Vella amb Emi Matarrodona i Joan-Antoni Prestamo, a Sant Julià amb Josep Majoral i Carine Montaner i a Ordino amb Noemi Amador i Jordi Balsa.