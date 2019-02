Un turisme s'estavella contra un fanal a Escaldes

Actualitzada 25/02/2019 a les 06:59

Un turisme va xocar ahir frontalment contra un fanal mentre circulava per l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. L’accident es va produir pels volts de les 17.30 hores i només s’hi va veure implicat el conductor del vehicle, que no va resultar ferit. Els bombers només van haver de netejar la calçada. La possible causa de l’accident podria ser una distracció.