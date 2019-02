Roser Suñé serà la número dos de DA a la llista nacional

La secretària d'organització acompanyarà Xavier Espot en la candidatura de les eleccions generals

Roser Suñé serà la número dos de DA a les llistes nacionals La número dos de la llista de DA a les eleccions generals, Roser Suñé Fernando Galindo

Actualitzada 25/02/2019 a les 19:40

Redacció Andorra la Vella

Roser Suñé serà la número dos de la llista de Demòcrates per Andorra per a les eleccions generals i acompanyarà al candidat Xavier Espot a la llista nacional per a les eleccions del diumenge 7 d'abril.

Suñé és llicenciada en Filologia Catalana i compta amb una trajectòria estretament vinculada a l'ensenyament i la política. Durant la legislatura del 2011-2015 va ser ministra d'Educació i fins ara ha estat secretària d'organització de Demòcrates per Andorra.