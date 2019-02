Terceravia presenta Noemi Amador i Jordi Balsa a la territorial d'Ordino

La parròquia tindrà quatre llistes parroquial amb la de la formació de Josep Pintat

Els electors d'Ordino tindran quatre candidatures territorials per triar després que terceravia hagi anunciat que opta a les eleccions del 7 d'abril a la parròquia amb Noemi Amador Pérez com a número 1 i Jordi Balsa Isern de 2, segons han informat en un comunicat. La llista s'ha presentat aquest matí al comú i es completa amb Byron René Flores Tamayo, Elisbeth Erola Cañadas i Noemi Abitbol Oziel com a suplents.