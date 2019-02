Marc Pons serà el número dos de la llista de DA a Andorra la Vella

El cònsol menor, que haurà de deixar el seu càrrec al comú, serà qui finalment acompanyarà Enric Tarrado a al tiquet ‘taronja’

Actualitzada 25/02/2019 a les 08:08

Ricard Poy

Enric Revuelta Andorra la Vella

Els demòcrates ja han tancat el trencaclosques de les llistes territorials. Malgrat que havien sonat noms com els de Sílvia Riva i Roser Suñé, l’actual cònsol menor de la capital, Marc Pons, serà el número dos dels taronja a la par-roquial i, per tant, farà tàndem amb Enric Tarrado. La mà dreta de Conxita Marsol, que haurà de deixar el càrrec tal com marca la legislació, havia tingut altres càrrecs al comú, on va entrar per primera vegada amb 25 anys, amb el PS, quan va assumir la conselleria de joventut, turisme, cultura i medi ambient. Al 2012, sota les sigles de Cd’I i amb Rosa Ferrer al capdavant de la corporació, va iniciar una segona fase com a conseller de joventut, esports i noves tecnologies. Amb la marxa de Pons, qui hauria d’accedir dins de la corporació hauria de ser Alain Cabanes, que és el següent nom que apareix a la llista amb què va concórrer DA a les eleccions comunals del 2015.

Els suplents de la llista territorial de DA a la capital seran Josep Puntí i Eduard Tomàs. L’última incògnita dels demòcrates a les parroquials que es va resoldre ahir a la tarda va ser la de Canillo, que finalment estarà formada per Meritxell Palmitjavila i Mònica Bonell, que ha ocupat el càrrec de subsíndica general.



