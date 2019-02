La nova documentació aportada sobre l’afer dels correus del ‘cas Mateu’ n’ha estat el motiu

La nova documentació que Meritxell Mateu ha aportat a la causa que té oberta per esclarir si va fer de lobbista per BPA ha motivat que la batlle Azahara Cascales hagi decidit tornar a imputar l’exministre Jordi Alcobé. A final del maig de l’any 2017 la Batllia va optar per inculpar Alcobé pels continguts d’uns correus electrònics que Mateu havia enviat a una directiva de BPA i on es mencionava el nom de l’exministre. Els e-mails podrien donar a entendre que l’exconsellera demòcrata actuaria com a lobbista de BPA per uns fets on fa la sensació que treballa per intentar