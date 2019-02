Joan Carles Camp serà el número dos de Josep Pintat mentre que Ruth Vila anirà de tres

Actualitzada 25/02/2019 a les 08:09

ELS NOMS DE LA TERCERAVIA

La terceravia també va concretant les seves llistes. Josep Pintat, que encapçalarà la candidatura nacional, estarà acompanyat pel massanenc Joan Carles Camp de número dos. Al tercer lloc hi haurà Ruth Vila, que va ser número dos liberal als últims comicis del 2015, i l’escaldenca Laura Villasevil. Camp ha estat un dels homes de confiança de Pintat per buscar suports a la parròquia de la Massana. A la capital, la llista estarà formada per Emi Matarrodona i Joan Préstamo. Per la seva banda, Progressistes-SDP va confirmar que Delfí Roca, Víctor Naudi i Jaume Bartumeu ocuparan els llocs 12, 13 i 14 de la nacional respectivament.