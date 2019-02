Gili i Magallón encapçalen la llista de la coalició entre PS i Liberals a Escaldes

L'exconsellera general i l'exdirector dels Serradells han presentat la candidatura de D'acord, la marca conjunta dels dos partits polítics per a les eleccions parroquials

Actualitzada 25/02/2019 a les 17:18

El Partit Socialdemòcrata i Liberals d'Andorra ja té candidats per al comú d'Escaldes-Engordany. L'exconsellera general Rosa Gili i qui fou el director dels Serradells, Marc Magallón, han presentat aquest migdia la candidatura de la coalició entre ambdós partits polítics, que a partir d'ara passarà a dir-se D'acord.

Segons ha fet saber Gili, la vocació és la de "treballar pel país, recuperar la democràcia i jugar amb les regles del joc que tenim". L'exconsellera també ha explicat que l'objectiu de "ser una convergència de forces per defensar els valors democràtics" i que D'acord "no s'amaga de res", i que cap de les parts renuncia a la ideologia.



