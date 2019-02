Actualitzada 25/02/2019 a les 07:00

El salari dels monitors d’esquí del Principat se situa just a la meitat d’un llistat de 14 països de tot el món elaborat per SnowSkool. L’ens, especialitzat en cursos per a monitors, apunta que el sou mitjà dels instructors és d’entre 20 i 22 dòlars per hora si tenen experiència, i de 15 dòlars encas de tenir formació més baixa. A França és on els instructors cobren més i Espanya està al vuitè lloc.