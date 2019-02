Detingut un jove per amenaces i possessió il·legal d'armes

El noi, de 18 anys, va acompanyar al pare a reclamar la totalitat d'una indemnitació portant un taser i un esprai de gas lacrimogen

Redacció Andorra la Vella

Un jove de 18 anys va ser detingut divendres al matí a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i possessió il·legal d'armes. El noi acompanyava al pare a reclamar la totalitat d'una indemnització que no havia cobrat a una empresa de la capital i va amenaçar els gerents d'aquesta amb un taser i un esprai de gas lacrimogen. El dia anterior la policia va rebre un avís des d'un establiment de restauració a Escaldes-Engordany per comunicar diverses lesions al rostre i cos d'una empleada del local. La policia va procedir a detenir l'home, resident de 48 anys, al seu domicili per presumptes maltractaments a la seva parella. Els agents van detenir, a la mateixa parròquia la matinada de dilluns, un home de 57 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a la seva filla, que presentava diverses lesions a l'avantbraç i a la part posterior del cap.

Quant a delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir divendres dos homes residents, un de 28 anys i l'altre de 38, per presentar una taxa d'alcohol d'1,93 i 1,89 g/l respectivament al control rutinari. El mateix dia van detenir un home no resident de 33 anys a la frontera del riu Runer en possessió d'1,6 g de cocaïna.