'E-sports' d'interior

Uns quaranta joves van participar ahir en el torneig de Fifa 2019, mentre que gairebé un centenar van optar per concursar en el popular Fortnite. Tot un món competitiu en el qual els adolescents del país poden gaudir de les videoconsoles i dels simuladors esportius.

Els meus esports són els d’interior”, va bromejar el Toni, tot just abans d’entrar al Saló del Videjoc. Ell era un dels centenars d’adolescents que ahir van travessar les portes de Prat de Roure per trobar el seu “paradís” entre videoconsoles, simuladors i ordinadors amb les últimes novetats dels esports electrònics. “Els e-sports estan experimentant un creixement molt important arreu i també a Andorra”, va afirmar el responsable de What You Play, Manel Guerrero. De fet, la seva empresa es dedica des de l’any passat a organitzar competicions en línia de diversos videojocs amb joves del país. L’objectiu, “fer clubs