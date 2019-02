Les companyies tenen més de 60 carregadors distribuïts per tot el territori

Els vehicles endollables són una aposta de futur a Andorra. Les companyies elèctriques del país (FEDA, Nord Andorrà, Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria i Sercensa) tenen instal·lats 60 car-regadors distribuïts per tot el ter-ritori nacional i la intenció és continuar ampliant la xarxa de punts de càrrega amb “uns sis o set” cada any. Així ho afirma el director de diversificació de FEDA, Xavier Forné, que valora molt positivament aquestes xifres: “És una bona ràtio, hi ha car-regadors per tot arreu. Evidentment n’hi ha més a Escaldes i a Andorra la Vella, però totes les parròquies en tenen,