El Tribunal Superior justifica que la demandant va superar el topall de 12.063 euros bruts anuals

El Tribunal Superior (TS) ha denegat a una dona jubilada que va cobrar 15.713 euros anuals l’accés a un advocat gratuït. En la interlocutòria, els magistrats desestimen el recurs interposat per la demandant, que estava en contra de l’anterior sentència dictaminada per la Batllia l’octubre de l’any passat, que havia estipulat que la “retribució anyal percebuda per la sol·licitant era substancialment superior al topall màxim reglamentàriament fixat per poder gaudir del benefici de la justícia gratuïta”.

En primera instància, la sol·licitant va al·legar que només comptava amb els ingressos per la pensió de jubilació, que eren de 1.009 euros nets mensuals,