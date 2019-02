El partit concorrerà amb la candidatura nacional encapçalada per Josep Roig i amb territorials a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino

Progressistes-SDP presentarà llistes a quatre parròquies Jaume Bartumeu ha comparegut avui per anunciar els caps de llista de les territorials Enric Revuelta

Actualitzada 23/02/2019 a les 17:49

Redacció Andorra la Vella

Progressistes-SDP presentarà llistes en quatre parròquies a les pròximes eleccions a més de la candidatura nacional que liderarà Josep Roig, segons han anunciat després del congrés celebrat aquest matí. Els progressistes han explicat que concorreran a les territorials a Andorra la Vella, Encamp, Escaldes-Engordany i a Ordino. A la capital, la formació presidida per Jaume Bartumeu estarà encapçalada per Àngel Dalmau, a Escaldes-Engordany per Elizabet Zoppetti, a Encamp per Aaron Comella i a Felip Gallardo serà el número u per Ordino.

Bartumeu ha assenyalat que entre els 14 noms de la llista nacional la paritat serà total, amb set candidats homes i set dones. L'ex-cap de Govern ha afirmat que no instarà a votar contra DA.