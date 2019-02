“Nosaltres som centreesquerra i el PS és més socialista”

SDP considera que un bon resultat seria obtenir dos consellers generals i somia en tres



Apocs dies del tancament de llistes, Delfí Roca explica quina és la situació del partit, com s’ha arribat a presentar finalment en solitari i quines són les expectatives electorals. Un dels homes clau d’SDP es mostra optimista respecte al fet que l’electorat sabrà distingir Socialdemocràcia i Progrés com a força realment progressista una vegada el PS s’ha contaminat amb el pacte amb els liberals.



Quin paper tindrà aquestes eleccions?

La política institucional no m’interessa, però sí la política i l’esdevenir de la societat. Com a militant de Progressistes-SDP em poso a disposició del partit i la militància decidirà.



Se l’esperava al capdavant de