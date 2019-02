L’escenari electoral a la parròquia, si no hi ha cap canvi, serà un cara a cara entre els demòcrates i la candidatura independent

Un col·lectiu d’unes quaranta persones composen el grup d’independents d’Ordino que ha acordat presentar una llista blanca sense vinculació a cap partit nacional. Això significarà que ni cap integrant de la plataforma s’integrarà en cap llista nacional ni tampoc es farà una recomanació de vot per a cap força, segons va explicar un dels impulsors. Dins del grup hi hauria membres simpatitzants de Terceravia, liberals, PS i SDP. Les tres primeres forces han fet aproximacions per intentar integrar la plataforma com a territorial ordinenca d’una llista nacional però no se n’han sortit. La creació de la plataforma, si no hi