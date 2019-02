Les rues interescolars es van celebrar ahir a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria

Superherois, personatges de Disney i tota mena de disfresses es van donar ahir a les rues interescolars de les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana, Sant Julià de Lòria i Ordino. Milers de nens i nenes van sortir al carrer per lluir les seves indumentàries davant l’admiració de les famílies i altres vianants que no podien evitar donar un cop d’ull a les acolorides marxes que es van apropiar els carrers.

A la capital, mentre que més de 1.200 alumnes de les diferents escoles de Santa Coloma van desfilar per l'avinguda d'Enclar, 570 estudiants de les escoles franceses de maternal