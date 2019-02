Carles Naudi manté la incògnita sobre si serà o no candidat a les territorials

El polític demana que les línies del programa quedin definides abans d’escollir el tiquet

Malgrat que hi ha noms que sonen amb força, la composició de la llista territorial de Ciutadans Compromesos (CC) segueix sent una de les grans incògnites de cara a les properes eleccions nacionals del 7 d’abril. Els diferents moviments de les formacions per atreure la plataforma massanenca a la seva òrbita i els posteriors canvis de direcció de les formacions han desembocat en una situació d’incertesa i d’intriga a falta de tres dies per presentar les llistes definitives.

L’exconseller general de la Massana, Carles Naudi, manté el suspens sobre si serà o no candidat de CC a la llista territorial. “Sí