La Seguretat Social atén la demanda d'un grup de mares i prorroga l'atur laboral a les que hagin agafat l'alta entre l'1 i el 22 de febrer

La CASS aprova allargar la baixa de maternitat i paternitat La CASS ha celebrat avui una reunió extraordinària per aprovar la demanda Fernando Galindo

Actualitzada 22/02/2019 a les 16:29

Redacció Andorra la Vella

La CASS ha decidit avui que les mares que es trobin de baixa a data d'avui puguin prorrogar-la quatre setmanes i en el cas dels pares l'afegit serà de dues setmanes, segons ha informat la parapública. La decisió arriba arran de la petició d'un grup de mares que es troben en el període de descans per haver tingut un fill i que havien demanat que se les havia d'aplicar el canvi de legislació vigent des de l'1 de febrer que fixa que la baixa per maternitat serà de 20 setmanes.

La mesura de la CASS inclou també les persones que hagin finalitzat la baixa entre l'1 i el 22 de febrer i que hagin estat donades d'alta per tornar a treballar. La Seguretat Social indica que aquests pares i mares rebran una comunicació els propers dies on se'ls demanarà si volen fer el descans segons la nova normativa i se'ls informarà del procés que han de seguir per gaudir de l'allargament.

El canvi del període de baixa per tenir un fill afecta als assalariats i a partir del 17 de setembre del 2019 se'n podran beneficiar també els treballadors per compte propi.