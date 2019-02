Un metge, una infermera i una administrativa van entrar sense motiu a veure la història clínica de pacients

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va detectar una intromissió il·legítima de tres persones diferents en l’historial clínic de pacients sense justificació suficient. Les auditories periòdiques que es fan de les visites que hi ha en els historials mèdics van revelar que un metge, una infermera i una administrativa havien utilitzat el sistema sense justificació professional. L’hospital fa dos tipus de seguiment de les entrades a l’historial mèdic, ja que com que és l’entitat que disposa de les eines informàtiques ha quedat com a garant dels controls per evitar visites no justificades. D’una banda, s’estan fent control per iniciativa dels pacients.