Demanen més suport per als adults afectats d'autisme

Es crearà una taula transversal amb Govern i associacions de discapacitats

L’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) demana que els programes de suport per a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) tinguin continuïtat després de finalitzar els estudis acadèmics. Autea va celebrar ahir la II Jornada sobre trastorns de l’espectre autista, en què la presidenta, Inés Martí, va destacar la importància de donar ajuda a les persones amb TEA durant tot el cicle vital per tal d’aconseguir una completa inclusió en la societat. Martí va apuntar que la col·laboració entre l’administració i les associacions és imprescindible per donar una ajuda completa a les persones amb aquest trastorn, ja que coneixen de