Compta amb 19 zones diferents, 96 posicions de joc i els principals videojocs del moment

Andorra Telecom inaugura el X Saló del Videojoc El President del Consell d'Administració d'Andorra Telecom, Jordi Torres, provant la simulació de Fórmula 1

Actualitzada 22/02/2019 a les 14:02

Redacció Andorra la Vella

La Sala Prat del Roure ha donat el tret de sortida al X Saló del Videojoc, que organitza Andorra Telecom i que compleix 10 anys renovant l’aposta per la formació. El saló del videojoc, que s'ha iniciat avui i romandrà obert durant tot el cap de setmana, compta amb 19 zones diferents, 96 posicions de joc i els principals videojocs del moment, amb el Fortnite com a protagonista.

A la inauguració hi ha comparegut la cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marin, el President del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, a qui se'ls ha presentat les diverses zones i fins i tot han provat algun joc, com la simulació de Fórmula 1.