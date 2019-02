Polítics per un dia

El Consell General dels Joves prepara la dissetena edició i ahir es van reunir les comissions per abordar les propostes que es debatran.

Ara que el Consell General ja està dissolt i s’entra en un període entre legislatures, els joves han pres el relleu dels polítics i s’han reunit per debatre sobre alguns dels temes que més els preocupen. Ahir es van celebrar les reunions de les comissions per preparar la dissetena edició del Consell General dels Joves. Vint-i-vuit estudiants de segona ensenyança van tractar diverses proposicions de llei i modificacions legislatives per adaptar-les a les seves necessitats i les del país. Aquest any, la temàtica comuna era el medi ambient, per la qual cosa tres de les sis lleis que van treballar