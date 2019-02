La Creu Roja fa un taller sobre els productes d'una farmaciola

Una vintena d’usuaris de L’Espai de la Fundació Crèdit Andorrà van aprendre ahir quins són els elements imprescindibles que ha de contenir una farmaciola. El taller va ser a càrrec del formador i cap del departament de preventius de la Creu Roja Andorrana, Àlex Mata, que va voler compartir també experiències amb els assistents i que va plantejar, per tant, la formació com un intercanvi de coneixements. D’aquesta manera, Mata els va explicar que moltes vegades dins una farmaciola “hi ha coses que no necessitem” com, per exemple, l’alcohol o el cotó. En canvi, el formador de la Creu Roja