L'hospital ha comprovat que els tres treballadors no tenien motius professionals per revisar les dades sanitàries

Hospital Nostra Senyora de Meritxell L'hospital ha detectat l'actuació irregular dels empleats Fernando Galindo

Actualitzada 21/02/2019 a les 13:45

El ministeri de Salut ha obert expedient a un metge, una infermera i una administrativa de l'hospital per consultar històries mèdiques de pacients sense tenir motius professionals justificats per revisar aquestes dades. Els controls automàtics que es fan al centre sanitari han servit per detectar que els tres expedientats havien tafanejat informació sobre pacients a la qual han tingut accés des de l'entrada en vigor de la història mèdica compartida.

El SAAS va obrir expedients als tres professionals i els va traslladar al ministeri de Salut que ha d'instruir el dossier per una infracció recollida a la Llei de Drets i Deures dels Pacients i decidir les accions que aplica. Les multes previstes a la llei oscil·len entre els 50.000 i els 100.000 euros i no se'ls acomiada perquè la normativa contempla que hi ha hagut d'haver divulgació de les dades per cancel·lar la relació laboral dels empleats amb el SAAS.

#2 realitat

(21/02/19 15:19)



#1 diferent

(21/02/19 13:46)