Una concentració del CDR torna a tallar l'N-260 a la Seu

Actualitzada 21/02/2019 a les 10:54

La carretera N-260 a la sortida de la Seu en direcció a Lleida torna a estar tallada des de les deu del matí per la mobilització convocada pel CDR de l'Alt Urgell per la jornada de vaga d'avui a Catalunya. Un grup d'unes 200 persones s'han concentrat a les nou del matí a la plaça de Catalunya i després s'han desplaçat fins a la carretera i han ocupat la via. L'acció ha estat motivada per rebutjar la violència dels mossos en el primer desallotjament del matí, segons ha indicat el CDR en un tweet.La intervenció dels agents catalans ha tingut lloc cap a dos quarts de nou del matí per retirar un grup d'unes 30 persones que havien instal·lat contenidors i s'havien assegut a la carretera cap a les set del matí per tallar el mateix punt de la carretera dins de les mobilitzacions convocades per la vaga general d'avui a Catalunya. El tancament de la via s'ha acabat quan els agents antiavalots dels mossos d'esquadra han retirat els concentrats i el material que havien col·locat i segons ha assenyalat el CDR en un tweet els mossos d'esquadra els han desallotjats "amb cops, luxacions i trepitades" en el que afirmen que era "una sentada en resistència passiva".El col·lectiu català ha anat informant a les xarxes socials del tall a la carretera, de l'arribada dels agents antiavalots dels mossos i de la intervenció perquè els volien "fer fora" de la via per permetre la circulació de vehicles. Els manifestants convocats ahir pel CDR de l'Alt Urgell a un esmorzar a les 6.45 a la rotonda Pifarré s'han manifestat després davant els jujtats de la Seu per protestar contra el judici als polítics catalans presos abans de tornar a tallar la carretera.