Duró afirma que l'acord amb els podòlegs “no satisfà” la gent gran

El president de la federació lamenta que “no es correspon” amb els punts consensuats amb Afers Socials

El president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Simó Duró, considera que l’acord que va signar dimarts el Govern amb el Col·legi de Podòlegs per subvencionar part del servei a les pensions de solidaritat “no satisfà” les seves demandes. En declaracions al Diari, Duró apunta que en els últims mesos s’han reunit amb responsables del departament d’Afers Socials per tractar la qüestió, i que havien “parlat” i consensuat un conveni més beneficiós per a la gent gran. En concret, Duró recorda que ara l’executiu subvencionarà dues sessions de podologia anuals, si bé la federació en va demanar tres.