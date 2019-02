El director d’administració hauria usat la targeta per comprar coses pròpies per uns 3.000 euros

La policia va detenir dilluns al vespre el director d’administració d’Andorra Turisme, J. T., acusat d’haver-se apropiat de diners públics a través de compres realitzades amb la targeta de crèdit de Govern. Aquesta targeta havia de ser utilitzada per adquirir material i proveïments per a Andorra Turisme i el director d’administracions ho hauria aprofitat per comprar coses per a ell mateix. La investigació encara no està finalitzada, però de moment es calcula que l’apropiació indeguda podria ser de prop dels tres mil euros. Existien dubtes sobre si el delicte finalment aplicable era apropiació o sostracció de diners públics.

Govern va informar