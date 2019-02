Guaidó nomena Albindingue ambaixadora de Veneçuela

L’Assemblea Nacional veneçolana, que presideix l’autoanomenat president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, i que ha estat reconegut com a màxim dirigent del país per Andorra, diversos estats de la Unió Europa i els Estats Units, entre d’altres, va nomenar ahir Carmen Albindingue com a màxima representant diplomàtica de Veneçuela a Andor­ra. Es dona la circumstància que l’ambaixador de Veneçuela a França, Michel Mujica, nomenat pel govern del president legítim del país sud-americà, Nicolás Maduro, també és el principal representant diplomàtic veneçolà al Principat. Des d’ahir, doncs, hi ha dos ambaixadors de Veneçuela a Andorra.