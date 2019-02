El CDR convoca una concentració a la rotonda de la Seu demà al matí

Tweet del CDR per anunciar les mobilitzacions

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l'Alt Urgell ha fet una convocatòria per fer un esmorzar demà a les 6.45 hores a la rotonda Pifarré a l'N-260 com a primer acte de mobilització per la vaga general prevista a Catalunya contra el judici als polítics catalans presos, segons ha fet públic a Twitter. Les concentracions organitzades en aquest mateix punt en les darreres jornades de protesta han comportat marxes que han alentit el trànsit i també talls a la carretera que han afectat la circulació procedent del Principat.Els actes de protesta anunciats pel CDR alturgellenc es completen amb una manifestació a la plaça Catalunya a les nou del matí i una concentració a la plaça Oms que es farà a les sis de la tarda.