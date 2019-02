L’exconseller de Finances lauredià rebutja arribar a un acord amb la fiscalia perquè nega l’acusació

L’exconseller de Finances del comú de Sant Julià Joan Besolí ha rebutjat la possibilitat de pactar amb la fiscalia una petició de pena menor a canvi de declarar-se culpable. L’advocat ha reiterat la seva innocència i espera, segons fonts properes a la defensa, que es pugui demostrar a la vista oral del cas de l’operació Jules Rimet, que començarà dilluns vinent a l’Audiència Nacional de Madrid. La fiscalia demana deu anys de presó per a Joan Besolí com a presumpte soci principal de l’expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell, per al qual en demana onze. Hi ha quatre processats