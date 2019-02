El Govern aprova la recollida de medicaments caducats a les farmàcies

El consell de ministres tira endavant també el reglament que estableix les espècies d'animals que poden ser considerades animals de companyia

El consell de ministres ha aprovat avui el reglament referent a la recollida de medicaments que hagin caducat o que no s’utilitzin perquè es puguin lliurar a les farmàcies que així ho vulguin. El Govern ha informat que cada any es recullen al Principat al voltant de set tones de medicaments i l’objectiu establert en el Pla Nacional de Residus 2017-2020 és augmentar la quantitat que es tracten de manera segura.

L'executiu ha tirat endavant també el reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia. El reglament estableix les espècies animals que poden tenir la consideració d'animals de companyia i les espècies que poden tenir una doble consideració com a espècies exòtiques. A més, introdueix l'obligació de la vacunació antiràbica per als gossos, que ha de dur-se a terme entre els tres i els sis mesos de vida amb renovació anual. La reunió del consell de ministres ha aprovat a més l’edicte de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp i dels criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i la zona més propera.