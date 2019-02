Muxella afirma que Clavera defensa la despenalització de l'avortament

La presidenta de l'Institut de Drets Humans assegura que en les reunions sobre el tema hi havia discrepancies però que l'advocat mai havia estat en contra

Redacció Andorra la Vella

La presidenta de l'Institut de Drets Humans (Idha), Elisa Muxella, ha assegurat que el vicepresident de l'entitat, Alfons Clavera, sempre "ha estat d'acord amb la despenalització de l'avortament". Muxella ha afirmat que havien parlat sobre el tema moltes vegades i que en totes les reunions dutes a terme des de fa deu anys l'advocat mai s'havia mostrat contrari a la prohibició de l'avortament. La presidenta de l'Idha ha explicat que hi havia discrepàncies entre els membres de l'Institut amb els "quatre" supòsits (tres bàsics i l'econòmic) per creences religioses però que Clavera "no era precisament" qui estava en contra.

Alfons Clavera ha anunciat la intenció d'encapçalar una llista nacional per a les eleccions generals del 7 d'abril on un dels eixos bàsics és el rebuig a la despenalització de l'avortament. En aquest sentit, Muxella també ha deixat clar que ella no participaria en cap candidatura "feta de a correcuita" i que no és partidària de fer un equip així perquè presentar-se a unes eleccions requereix "complicitats i coincidències".